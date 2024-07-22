Balıkesir Havran'da Orman Yangını
Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Büyükşapçı Mahallesi'nde meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Büyükşapçı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatılan çalışma sürüyor.