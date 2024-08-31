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Balıkesir Havran'da heyelan riski nedeniyle evler yıkılmak üzere

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Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, heyelan riski dolayısıyla yıkılmak üzere olan evlerinin yerine devlet destekli yapılan yeni yerleşim yerine taşınmak için gün sayıyor.

Balıkesir'in Havran ilçesi kırsal Çakmak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, heyelan riski dolayısıyla yıkılmak üzere olan evlerinin yerine devlet destekli yapılan yeni yerleşim yerine taşınmak için gün sayıyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki mahalle, sarp bir araziye kurulduğu için heyelan riski bulunuyor. Mahalle halkı, yaklaşık 60 yıldır konumu dolayısıyla büyük kayaların koparak evlere zarar vermesi ve toprağın kayarak yapıların yıkılması nedeniyle büyük korkuyla yaşıyor.

Geçimini genellikle hayvancılık ve işçilikle sağlayan mahallelinin başvurularının değerlendirilmesi ve yapılan incelemelerin ardından 2018 yılında evlerin daha uygun bir bölgeye taşınması kararı alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle Çakmak ile Taşarası mahalleleri arasındaki güvenli bölgede özel bir firmaya yaptırılan çelik konstrüksiyonlu 89 evin yapımı tamamlandı.

Sıfırdan kurulan mahallede incelemede bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Ustaoğlu, AA muhabirine, Çakmak Mahallesi'nin afet hikayesinin 1965'li yıllara dayandığını söyledi.

Mahallenin yıllardır afetlere maruz kaldığını vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"O dönemde hazırlanan rapor sonucuna göre burası 'afete maruz bölge' olarak kabul ediliyor. En son 2018 yılında yaşanan bir kaya düşmesi neticesinde hazırlanan son rapora göre şu an bulunduğumuz bölge yeni yerleşim alanı olarak belirleniyor. Daha sonra burası AFAD tarafından TOKİ ile işbirliği yapılarak 89 hak sahibi vatandaşımıza 50'si ahırlı, 39'u da müstakil ev olmak üzere vatandaşlarımıza evleri yapılıyor. Şu anda da teslim aşamasına yaklaşan evlerimizin bulunduğu bölgedeyiz. Bir vatandaşımıza da iş yeri hak sahibi olduğu için o da yapılıyor. Eylül ayı içinde geçici kabul süreçlerinin de tamamlanmasıyla kura çekiminin ardından vatandaşlarımıza evlerimizi inşallah teslim edeceğiz."

Ustaoğlu, iki oda bir salon bu evlerin her birinin 90 metrekare büyüklüğünde olduğunu sözlerine ekledi.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Çakmak Mahallesi Muhtarı Ali Duğancı da heyelan nedeniyle vatandaşların korku içinde yaşadıklarını ifade etti.

Duğancı, yapılan yeni evlerin çok güzel olduğunu belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun, Allah zeval vermesin. Şu anda teslim aşamasına gelmiş durumda. Mahallemizdeki evlere bakıldığında bu evler çok daha güzel, hem metrekare bakımından hem de modernlik bakımından burası daha güzel." dedi.

Mahalle sakinlerinden İsa Solak ise 40 yaşında olduğunu, küçük yaşlardan beri mahallelerinde hep korkuyla yaşadıklarını dile getirdi.

Heyelanın yol açtığı zararlara dikkati çeken Solak, "Ahırlarda yarıklar, bazı evlerde hasar oluştu. Çeşmemiz vardı, taş düştüğü için göçtü. Elektrik direklerimiz zarar gördü. Bu durum bizi çok tedirgin ediyordu, akşamları rahat uyuyamıyorduk. Evleri gidip gördüm, çok güzel dört dörtlük evler, rahatlıkla kullanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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