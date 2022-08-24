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Balıkesir haberleri... Marmara Denizi'ni şimşekler aydınlattı

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Edinilen Balıkesir haberine göre Marmara Deniz'ini aydınlatan şimşekler Bursa'dan görüldü.

Marmara Deniz'ini aydınlatan şimşekler Bursa'dan görüldü.

Marmara Denizi'nin Bursa'nın Mudanya ilçesine kıyılarından şimşekler gözlemlendi. Art ardına çakan şimşekler güzel görüntüler oluştururken bir yandan da tedirgin etti. Şimşeklerin çakması kısa süreli etrafı gündüze çevirdi. Birkaç gün öncesinden AFAD tarafından Bursa ve çevre ilçelerde yoğun yağışa karşı vatandaşlar uyarılmıştı. Bursa'da cuma gününe kadar aralıklarla yer yer yağışlar bekleniyor.

Ayrıca Bursa'nın bazı ilçelerinde yağış ve rüzgardan ağaçlar devrildi, hayat olumsuz etkilendi.

(Samet Doğru/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Marmara Denizi Mudanya Marmara Bursa Güncel Haberler

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