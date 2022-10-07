Balıkesir haberleri... Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli Güncel Haberler Balıkesir gündem haberi... Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeliTEKİRDAĞ Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteren poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteren poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Tekirdağ'da aniden etkisini gösteren poyraz nedeniyle hava sıcaklığı aniden düşerken, sert esen rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar yüzünden deniz ulaşımında aksaklıklar yaşandı. Limanlara yanaşmak için sıra bekleyen gemiler, açıkta demir atarak dalgaların etkisini azaltmasını bekledi. Balıkçı tekneleri ise balıkçı barınağına çekildi. Rüzgarın etkisiyle uçmakta zorluk çeken martılar ise denizin üzerine konarak poyrazın azalmasını bekledi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Marmara Denizi Tekirdağ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Balıkesir haberleri... Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.