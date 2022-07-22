Balıkesir haber... Marmara'da denizkestanesi artışıyla gelen tehlike sinyali

İSTANBUL Üniversitesi tarafından Marmara Denizi'nde yapılan araştırmada, organik kirliliği seven denizkestanesi türünde aşırı artış olduğu tespit edildi. İstanbul Üniversitesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü, Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak, "Bu durum biyoçeşitliliği değiştirebiliyor, biyoçeşitliliği düşürdüğünü görmekteyiz. Balık türlerinde bir azalma söz konusu. Her bir türün dengede olması lazım. Bu iyi bir durum değil" diye konuştu.

Marmara Denizi'nde ekosistemi dengede tutan denizkestanelerinin çoğaldığı tespit edildi. Bir kısmı veya tamamı su içinde yaşayan, suda serbest yüzen ve çıplak gözle görülebilecek büyüklüğe sahip, yüksek yapılı su bitkileri olan makrofitlerin artışını kontrol altında tutan denizkestaneleri, su altındaki oksijen akışının dengesini de sağlıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından haziran ayında Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen seferde denizkestanelerinin çoğaldığı ortaya çıktı.

"DENİZKESTANELERİNİN FAZLA OLMASI ALGLERİN AZALMASINA NEDEN OLUR"

"DENİZKESTANESİNDE AŞIRI BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU"

"BU DURUM MÜSİLAJI TETİKLEYEBİLİR"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise, makrofitlerin aşırı çoğalması nedeniyle denizde oksijensiz alanlar oluşabileceğini belirterek, "Denizkestanelerinin sayısı azaldığı zaman makrofitler çoğalmış olurlar. Bunların çoğalması o bölgedeki azotu, fosforu azaltır ama kıyısal anlamda biyolojik çeşitliliğe bağlı olarak birtakım ekolojik olayların negatif etkiler ortaya çıkmasına neden olur. Aşırı alg çoğalması o bölgede üretimden daha çok oksijen tüketimine neden olacağı için ölü bölgelerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu durum müsilajı tetikleyebilir" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel