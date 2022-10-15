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Balıkesir haberleri | Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

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Balıkesir haberleri | Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Balıkesir habere göre Marmara Bölgesi'nde yarın sabahtan itibaren fırtına bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde yarın sabahtan itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle başta ulaşımda aksama olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Bölgesi İstanbul Fırtına Güncel Haberler

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