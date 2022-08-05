Son dakika haberleri! BALIKESİR - Orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberi... Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınında hasar oluştu. Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınında hasar oluştu. Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangında hasar oluşan bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Dün akşam saatlerinde çıkan yangına, 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 5 dozer ve 220 personelle müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla da gece görüşlü helikopter devreye girerek söndürme çalışmalarına destek vermişti. Güncel AA / Miraç Kaya Balıkesir Güncel Haberler Son Dakika

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