Balıkesir haberleri... Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Altınkum sahilinden 19 Temmuz'da denize açıldıktan sonra kaybolan Hasan Hüseyin Işıktaş (21) ve Sinan Yeniçeri'yi (43) arama çalışmaları, 6 sahil güvenlik botu, 3 dalış timi, bir sahil güvenlik uçağı, bir sahil güvenlik helikopteri, 3 kara aracı ve 98 personelle sürdürülüyor.

Su altını görüntülemek amacıyla tarama cihazlarının da kullanıldığı çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığının yanı sıra AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katılıyor.

Altınkum sahilinde bekleyen Yeniçeri ve Işıktaş'ın yakınları, şu ana kadar herhangi bulguya rastlanmayan arama çalışmalarını endişeyle takip ediyor.

Ekipler, bölgede bir haftadır etkili olan poyraz nedeniyle kayıp kişilerin sürüklenme ihtimaline karşı açık denizde de tarama faaliyeti yapıyor.

Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay, fiber tekneyle 19 Temmuz Atınkum sahilinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı "Never Say Never" isimli tekneye ulaşmış, gece sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başlamıştı. Onay, özel tekneyle gelen vatandaşlar tarafından kurtarılmış fakat Yeniçeri ve Işıktaş'a ulaşılamamıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlatmıştı.