Balıkesir haberleri... Balıkesir'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık iddiasına soruşturma başlatıldı

Balıkesir merkezli olduğu öne sürülen bir firma tarafından bisiklet, motosiklet ve otomobil kiralama yöntemiyle kar payı vadedilerek dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar polise başvurdu.

İddiaya göre, G.T isimli bir kişi, Japonya'dan bir firma ile bağlantı kurarak bisiklet, elektrikli motosiklet ve elektrikli otomobil kiralama yöntemiyle kurulan sistem üzerinden vatandaşlardan para topladı.

Yatırılan paralara son günlerde kar payı ödemesi yapılmamasından ötürü dolandırıldıklarını düşünen çok sayıda kişi emniyete giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla G.T'yi gözaltına aldı.

Başka illerden de çok sayıda vatandaşın dahil olduğu sistemin dün kapanması üzerine zarar eden ve öfkelenen bir üye ise söz konusu şirkete ait iş yerine giderek taşla camlarını kırdı.

Olay yerinde giden polis ekipleri, emniyet şeridiyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

Altıeylül ilçesindeki iş yerinin önüne gelen mağdurlardan Hüseyin Dağgezen gazetecilere, kendisinin 1000 lira zararı olduğunu söyledi.

Bir arkadaşının 64 bin lira kredi çekerek sisteme yatırdığını ve şu an parasını alamadığını belirten Dağgezen, şöyle konuştu:

"Bu sistemde çok mağdur olan insanlar var, bence bu sistemin Japonya ile de bir alakası yok. Ben ilk başta 3 bin 600 liraya bisiklet aldım, baktım kazanç getiriyor, elektrikli bisiklet de aldım. Şu anda sadece 1000 lira zarardayım. Sistem onların dediğine göre bir siber saldırıya uğradı, bir süre sonra sistemi düzelttiler ama daha sonra sistemi kapattılar. Cumartesi günü hiç kimse parasını alamadı."