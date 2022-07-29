Balıkesir haberleri: Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı Balıkesir haber... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı. İlçeye bağlı kırsal Gözören Mahallesi'ndeki Sarıcaova Yaylası'nda gerçekleştirilen şenliğin ilk gününde çocuklara gök bilimi eğitimi verildi ve oyunlar oynandı. Gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman ise katılımcılara, yapılacak etkinlikler ve görülebilecek gök cisimleri hakkında bilgi verdi. Havanın kararmasıyla gök cisimleri uzmanlarca anlatıldı. Katılımcılar gökyüzü inceleme alanında buluşurken, teleskopla gezegenleri görmeye çalıştı. Çeşitli illerden gelen çok sayıda ziyaretçi, doğada kamp kurdu. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 31 Temmuz'a kadar sürecek şenliğe ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesinin destekleriyle hazırladıklarını söyledi. Güncel AA / Miraç Kaya Balıkesir Güncel Haberler

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