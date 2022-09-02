Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir haberleri... Balıkesir'de FETÖ'nün imam yardımcısı tutuklandı

Güncel Haberler

Balıkesir haberleri... Balıkesir'de FETÖ'nün imam yardımcısı tutuklandı

Balıkesir gündem haberi... BALIKESİR'de, FETÖ içinde öğretmenlerden sorumlu ve imam yardımcısı olduğu belirlenen S.A., İzmir'de gözaltına alındı.

BALIKESİR'de, FETÖ içinde öğretmenlerden sorumlu ve imam yardımcısı olduğu belirlenen S.A., İzmir'de gözaltına alındı. Balıkesir'e götürülen S.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, S.E.'nin, FETÖ/PDY terör örgütünün aktif olduğu dönemde, Balıkesir il imam yardımcısı ve öğretmenlerden sorumlu olduğu tespit edildi. ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen S.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, S.E.'nin İzmir'de bulunduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanarak Balıkesir'e getirilen S.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title