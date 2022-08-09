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Balıkesir haberleri: Balıkesir'de denizde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı

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Balıkesir haberleri: Balıkesir'de denizde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı

Balıkesir gündem haberine göre Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizde kaybolan ve 6 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizde kaybolan ve 6 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi İğdeli Burnu açıklarında devriyeye çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG 28 botu ekipleri, deniz yüzeyinde bir erkek cesedi gördü.

Sudan çıkarılarak Küçükkuyu'ya getirilen ceset, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna konuldu. Hastaneye çağrılan yakınları tarafından geçen hafta denizde kaybolan 78 yaşındaki İsmail Nayman Arık'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine 11 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinden 3 Ağustos'ta denize açılan İsmail Nayman Arık, bir süre sonra bağırarak yardım istemiş, ardından suda kaybolmuştu. Sahilde bulunanlar tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edilerek arama çalışmaları başlatılmıştı.

AA / Hakan Firik - Güncel

Çanakkale Balıkesir Güncel Haberler

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