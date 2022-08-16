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Balıkesir haberleri | Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir haberleri | Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Balıkesir bölgesinden gelen habere göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 24 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-6" botuyla kurtarıldı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

AA / Suat Salgın - Güncel

Yunanistan Balıkesir Güncel Haberler

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