Balıkesir haberi... AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Balıkesir yerel gündem haberine göre AK Parti Gelen Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde vefat eden dedesi, toprağa verildi. Ak Parti Gelen Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde vefat eden dedesi, toprağa verildi. İlçeye bağlı Derecikören Mahallesi'ndeki evinde dün vefat eden 90 yaşındaki Mehmet Karataş için mahalle camisinde tören düzenlendi. AK Parti Gelen Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve yakınları burada taziyeleri kabul etti. Mehmet Karataş'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Valisi Ali Çelik, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, il ve ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / Miraç Kaya Hamza Dağ Balıkesir Hisarcık AK Parti Güncel Haberler

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