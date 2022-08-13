Balıkesir haberi... Milli Savunma Bakanı Akar Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu Balıkesir haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Balıkesir Valiliği'ne giden Bakan Akar, Vali Hasan Şıldak tarafından karşılandı. Akar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçen Akar'a, Başkan Yücel Yılmaz tarafından faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Akar, Balıkesir'de AK Parti ile MHP ve BBP il başkanlıklarına da ziyarette bulundu. Ziyaretleri esnasında esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Güncel AA / Cemil Murat Budak Hasan Şıldak Hulusi Akar Balıkesir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Balıkesir haberi... Milli Savunma Bakanı Akar Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.