Haber : Balıkesir haberi... Milli Savunma Bakanı Akar Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir haberi... Milli Savunma Bakanı Akar Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

 - Güncelleme:
Balıkesir haberi... Milli Savunma Bakanı Akar Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Balıkesir haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Balıkesir Valiliği'ne giden Bakan Akar, Vali Hasan Şıldak tarafından karşılandı. Akar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçen Akar'a, Başkan Yücel Yılmaz tarafından faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Akar, Balıkesir'de AK Parti ile MHP ve BBP il başkanlıklarına da ziyarette bulundu.

Ziyaretleri esnasında esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

AA / Cemil Murat Budak - Güncel

Hasan Şıldak Hulusi Akar Balıkesir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title