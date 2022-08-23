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Balıkesir haberi: Marmara'nın batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)

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Balıkesir haberi: Marmara'nın batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)

Balıkesir gündem haberine göre METEOROLOJİ, YARIN İÇİN DE UYARDIMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin güneyi ve batısı için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ, YARIN İÇİN DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin güneyi ve batısı için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, yarın etkili olmasının beklendiği belirtildi. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın Marmara'nın güney ve batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne (Uzunköprü, Havsa, Süloğlu, Lalapaşa), Tekirdağ (Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Marmaraereğlisi, Ergene, Saray ve Kapaklı) ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Tekirdağ'ın batısında ( Malkara ve Şarköy) ve Edirne'nin güneyinde (Meriç, İpsala, Keşan ve Enez) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Marmara Bölgesi Marmara Güncel Haberler

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