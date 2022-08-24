Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir haberi: Marmara Denizi'ni şimşekler aydınlattı

Güncel Haberler

Balıkesir gündem haberine göre Marmara Denizi'ni şimşekler aydınlattı Marmara Deniz'ini aydınlatan şimşekler Bursa Mudanya'dan görüldü.

Marmara Denizi'ni şimşekler aydınlattı

BURSA - Marmara Deniz'ini aydınlatan şimşekler Bursa Mudanya'dan görüldü.

Marmara Denizi'nin Bursa Mudanya ilçesine kıyılarından şimşekler gözlemlendi. Ardı ardına çakan şimşekler güzel görüntüler oluştururken bir yandan da tedirgin etti. Şimşeklerin çakması kısa süreli etrafı gündüze çevirdi.

Birkaç gün öncesinden AFAD tarafından Bursa ve çevre ilçelerde yoğun yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı. Bursa'da cuma gününe kadar aralıklarla yer yer yağışlar bekleniyor.

Ayrıca Bursa'nın bazı ilçelerinde yağış ve rüzgardan ağaçlar devrildi, hayat olumsuz etkinlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Güncel

Marmara Denizi Marmara Mudanya Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title