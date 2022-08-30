Balıkesir haberi | Marmara Bölgesi'nde yarın için sağanak uyarısı Güncel Haberler Balıkesir haberi: Marmara Bölgesi'nde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Güncel Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici Marmara Bölgesi Balıkesir Edirne Güncel Haberler

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