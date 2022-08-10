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Balıkesir haberi: İvrindi'nin kırsal mahalle yollarında asfaltlama çalışması sürüyor

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Balıkesir haberi: İvrindi'nin kırsal mahalle yollarında asfaltlama çalışması sürüyor

Balıkesir gündem haberi... Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toplam 33,6 kilometre uzunluğundaki kırsal mahalle yollarında asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toplam 33,6 kilometre uzunluğundaki kırsal mahalle yollarında asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor.

İvrindi Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaları AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Akçal ile yerinde inceleyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını ve her alanda desteklerini hissettiklerini belirten Cengiz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a destekleri için teşekkür etti.

İşçilerle sohbet edip tatlı ikram eden Cengiz, "Toplamda 18 mahallemizi birbirine bağlayan yolların ulaşım sorununu nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uğurda emek veren tüm çalışanlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Ulaşım ağının genişlemesi, konforun sağlanması ve vatandaşlarımızdan memnuniyetlerini duymak en büyük moral ve enerji kaynağımız. Tüm hemşehrilerimizin memnuniyeti için yoğun çalışmalarımızı mesai kavramı gözetmeksizin sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / İlkan Toprak - Güncel

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