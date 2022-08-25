Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir haberi | GMKA ile Manyas Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı

Güncel Haberler

Balıkesir haberi | GMKA ile Manyas Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı

Balıkesir haberlerine göre Manyas'ta, Güney Marmara Kalkına Ajansı'nın (GMKA) ile Manyas Kaymakamlığı arasında imzalanan "Üreten Kadınlar ile Büyü-Yün" projesi kapsamında kadınların üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

Manyas'ta, Güney Marmara Kalkına Ajansı'nın (GMKA) ile Manyas Kaymakamlığı arasında imzalanan "Üreten Kadınlar ile Büyü-Yün" projesi kapsamında kadınların üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaymakamlığın hazırladığı ve Manyas Kadın Kooperatifi tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında uygulanacak olan "Üreten Kadınlar ile Büyü-Yün" projesine 2 milyon 200 bin lira destek sağlanacak.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik ile GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç tarafından imzalanan protokolün ardından yapılacak çalışmalarla Manyas Gölü'ndeki sazların ve koyun yünleri üretime kazandırılacak, yanı sıra yöresel lezzetlerin tanıtımı ve satışının gerçekleştirilecek.

Kaymakam Koray Çelik, projenin ilçeye büyük katkı sunacağını söyledi.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel

Marmara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title