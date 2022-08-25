Balıkesir haberi | GMKA ile Manyas Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı

Balıkesir haberlerine göre Manyas'ta, Güney Marmara Kalkına Ajansı'nın (GMKA) ile Manyas Kaymakamlığı arasında imzalanan "Üreten Kadınlar ile Büyü-Yün" projesi kapsamında kadınların üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

Manyas'ta, Güney Marmara Kalkına Ajansı'nın (GMKA) ile Manyas Kaymakamlığı arasında imzalanan "Üreten Kadınlar ile Büyü-Yün" projesi kapsamında kadınların üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaymakamlığın hazırladığı ve Manyas Kadın Kooperatifi tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında uygulanacak olan "Üreten Kadınlar ile Büyü-Yün" projesine 2 milyon 200 bin lira destek sağlanacak.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik ile GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç tarafından imzalanan protokolün ardından yapılacak çalışmalarla Manyas Gölü'ndeki sazların ve koyun yünleri üretime kazandırılacak, yanı sıra yöresel lezzetlerin tanıtımı ve satışının gerçekleştirilecek.

Kaymakam Koray Çelik, projenin ilçeye büyük katkı sunacağını söyledi.