Balıkesir haberi | Burhaniye' de etkili olan yağmur yolları göle çevirdi Güncel Haberler Gelen Balıkesir haberlerine göre Burhaniye' de etkili olan yağmur yolları göle çevirdi Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Burhaniye' de etkili olan yağmur yolları göle çevirdi BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Yoğun yağış sonucu yollarda biriken sular sürücülere zor anlar yaşatırken, zeytin üreticilerini de sevindirdi. Burhaniye'de sabah 5 sıralarında başlayan iki saat içinde etkisini artırdı. Yağmur sırasında bazı kavşaklarda biriken sular sürücülere zor anlar yaşatırken, belediye görevlilerinin tıkanan mazgalları açması ile durum normale döndü. Öte yandan hasat öncesi düşen yağmur zeytin üreticilerini de sevindirdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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