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Balıkesir haberi: Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinin öğrencileri için hazırlıklar tamamlandı

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Balıkesir haberi: Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinin öğrencileri için hazırlıklar tamamlandı

Balıkesir yerel gündem haberine göre Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde 26 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu.

Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde 26 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitelerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kuruluşların yeni eğitim öğretim yılı için yürütülen planlamalar tamamlandı.

Öğrencilerin herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için önlemlerin alındığının bildirilen açıklamada, yurtların kapasitelerinin yüzde 30 arttırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı koşullarda öğrenim görmeleri amacıyla yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini aktardı.

Şıldak, "Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde öğrenim görecek bütün öğrencilerimize 'İlimize hoş geldiniz' diyor, üstün başarılar diliyor, her iki üniversitemizin eğitim kadrosuna da sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Balıkesir gençlik Eylül Güncel Haberler

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