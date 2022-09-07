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Balıkesir haberi! Balıkesir Ticaret Borsası, Tarım Lisesi öğrencilerine burs verecek

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Balıkesir haberi! Balıkesir Ticaret Borsası, Tarım Lisesi öğrencilerine burs verecek

Edinilen Balıkesir haberine göre Balıkesir Ticaret Borsası, eğitime desteğini sürdürüyor.

Balıkesir Ticaret Borsası, eğitime desteğini sürdürüyor.

Balıkesir Ticaret Borsası son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında Tarım Lisesi öğrencilerine burs verecek.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Savaştepe Tıbbiyeli Hikmet Tarım Meslek Lisesi Müdürü Ümit Çelik ile bir araya gelerek okulda öğrenim gören öğrencilere burs verilmesi amacıyla hazırlanan protokolü imzaladı.

Erdoğmuş, "İki yıldır faaliyette olmasına rağmen bölgemizde yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren okulumuz öğrencilerine Borsamız olarak bir nebzede olsa katkı vermeyi amaçlıyoruz. Borsa olarak eğitime yaptığımız destek ve yardımlarla katkı vermeye çalışıyoruz. Yapılan bu protokolle ilimizin temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık alanında yetişecek öğrencilerimize katkı sağlayacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

milli eğitim bakanlığı Balıkesir Güncel Haberler

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