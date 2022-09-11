Balıkesir haberi! Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Balıkesir haberine göre Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Erdek ilçesinde yaşayan 1 kişinin tarihi eser ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının evinde yapılan aramada 1 adet 2 bin yıllık, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer sütun başlığı ele geçirildi. Şüpheliyle ilgili tahkikat başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / İlkan Toprak Balıkesir Güncel Haberler

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