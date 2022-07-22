Balıkesir haberleri! Balıkesir'de bir evden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı Balıkesir gelişmesine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis, bir evden yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 şüpheliden 2'sini yakaladı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis, bir evden yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 şüpheliden 2'sini yakaladı. İlçeye bağlı Aliçetinkaya Mahallesi'nde yaşayan Gülseren E'nin evine giren hırsızlar, yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Gülseren E'nin ihbarı üzerine harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, görüntülerde birinin başında peruk ve üst üste iki ayrı tişört giydiği belirlenen ikisi kadın 4 şüpheliyi tespit etti. Polis, zanlılardan A.K. ve C.K'yi İzmir'de yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. AA / Suat Salgın - Güncel Güncel Haberler

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