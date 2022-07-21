Balıkesir haberi: Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2) - Haberler

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Balıkesir haberi: Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Ilgazlı - Güncel
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Balıkesir haberi: Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)

Gelen Balıkesir haberlerine göre 'OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR'Balıkesir Valilisi Hasan Şıldak, depremin ardından yaptığı açıklamada il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

'OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR'

Balıkesir Valilisi Hasan Şıldak, depremin ardından yaptığı açıklamada il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Vali Şıldak, "Bugün saat 18.44'te Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Jandarma ve Afad birimlerimizin bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Gönen İlçemize ve Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Ilgazlı - Güncel

Hasan Şıldak Balıkesir Güncel Haberler

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