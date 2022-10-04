Balıkesir haberi! Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel Haberler
Balıkesir haberlerine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.
Ayvalık açıklarında, iki lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 72 kişi, Sahil Güvenlik "TCSG-907" ve "TCSG-6" botu tarafından Cunda Adası'na getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel