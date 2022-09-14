Balıkesir haberi! Altıeylül'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetim yaptı.

Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte gerçekleştirdikleri denetimlerine hız verdi. Altıeylül genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretim yılı boyunca sıkı denetimler yapacak olan ekipler velilerinin okul kantinlerinde satılan gıdalar konusundaki endişelerini de gidermek için denetimlerini arttırdı.

Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gıda mühendisleriyle birlikte geçekleştirilen denetimler sonucu öğrenciler için sakıncalı olabilecek ürünler ve gıda malzemeleri titizlikle incelenerek numuneler alındı.

Altıeylül Belediyesi olarak öğrencilerin sağlığını ön planda tutup özellikle okul kantinleri ve okul çevrelerinde bulunan işletmeleri sıkı bir şekilde denetleyerek kusurlu işletmelere kanunlar çerçevesinde gerekli yaptırımları uyguladıklarını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Geleceğe yatırım olarak gördüğümüz çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Bu yüzden başlayan yeni eğitim-öğretim yılıyla okul kantinleri ve okul çevrelerinde bulunan işletmelerde, Sağlık İşleri Müdürlüğü'müz ve Zabıta Müdürlüğü'müzün ortaklaşa yürüttüğü faaliyetler ile birlikte denetimlerimizi sıklaştırdık. Velilerimizin içi rahat olsun. Çocuklarımızın sağlığı bizlere emanet." dedi.