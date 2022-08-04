Balıkesir haberi... AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Manyas'ta ziyaretlerde bulundu

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Manyas'ta ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Canbey, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Canbey, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilerleyen dönemlerde daha iyi bir konumda olacağını belirterek, seçimi kazanmak için çok çalışacaklarını dile getirdi.

Daha sonra kırsal Akçaova Mahallesi'nde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkezini ziyaret eden Canbey, Kocagöl Mahallesi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden çocuk parkı ve düğün salonunun onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Salur ve Börülceağaç Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Canbey, daha sonra ilçeden ayrıldı.