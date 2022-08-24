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Balıkesir haber | Meteoroloji'den Marmara Bölgesi İçin 'Sağanak Yağış' Uyarısı

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Balıkesir haber | Meteoroloji'den Marmara Bölgesi İçin 'Sağanak Yağış' Uyarısı

Balıkesir habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece yarısı itibaren Marmara Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, meydana gelebilecek sel, su baskını ve hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece yarısı itibaren Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, meydana gelebilecek sel, su baskını ve hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te kuvvetli; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Tekirdağ'da ise yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'nin uyarısı şöyle:

"Marmara Bölgesi'nde 25.08.2022 Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

Marmara Bölgesi su baskını Balıkesir Güncel Haberler

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