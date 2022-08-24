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Balıkesir gündem haberleri: Marmara Bölgesi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı

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Balıkesir gündem haberleri: Marmara Bölgesi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı

Balıkesir gündem haberi | Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara Bölgesi'nde yarın beklenen gök gürültülü sağanağın, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Marmara Bölgesi Balıkesir Tekirdağ Bilecik Güncel Haberler

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