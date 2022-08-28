Balıkesir haber | ERDEK LİMANI'NDA DENİZALTI DİP TEMİZLİĞİ; DENİZDEN PLASTİK SANDALYE İLE YANGIN TÜPÜ ÇIKTI

Edinilen Balıkesir haberine göre BALIKESİR'in Erdek limanında 10 dalgıç bir saat boyunca deniz altı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

BALIKESİR'in Erdek limanında 10 dalgıç bir saat boyunca deniz altı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dalgıçlar su altından çok sayıda atığın yanı sıra yangın tüpü ve plastik sandalye çıkardı.

Erdek Belediyesi, Bandırma Rotary Kulübü ve Erdek Dalış Kulübü işbirliğiyle yapılan etkinlikte, Erdek limanında deniz altı temizliği gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat boyunca suyun altında temizlik yapan dalgıçlar, araç lastiği, cam şişeler, sandalye, yangın tüpü, tabak, bıçak gibi atıkları karaya çıkardı.

Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Burak Uğur, bu çalışmanın önemli bir hizmet olduğuna değinerek, Bu yıl 5'incisi yapılan Erdek Liman Temizliği etkinliğinde buluştuk. Rotary'nin öncelikli alanlarından biri olan çevre ve doğa konusu bizim için son derece önemli. Bugün burada hem üyelerimiz ile birlikte hem çevre gönülleriyle birlikte yaklaşık 10 dalgıcımız limana dalarak dip temizliğinde bulundu. Önemli olan her vatandaşımızda denizleri, doğayı, çevreyi temiz tutma ve koruma sorumluluğunun bulunmasıdır. Denizlerimiz, ülkemizin en değerli varlıkları arasındadır. Umarım denizlerimiz bugünden çok daha temiz hale gelir? dedi.

Erdek Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdür Vekili Kamil Çağlar ise yaptığı açıklamada, Erdek Belediyesi olarak bu tarz sosyal etkinliklere her zaman destek verdiklerinin altını çizerek, Aynı zamanda Erdek Belediyesi'ne bağlı bulunan Dalış Kulübü olarak da denizimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Denizlerimiz bizlere çok büyük sinyaller verdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan müsilaj ile beni daha fazla kirletirseniz durumun nerelere geleceğini gösterdi. Ama vatandaşlarımız bütün çöplerini hiç çekinmeden denize atıyorlar. Bizim yaptığımız çalışma milyarda bir. Biz farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik diye konuştu.

Etkinliğe Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, İYİ Parti Erdek İlçe Başkanı Arif Demir, Erdek Liman Başkanı Cemal Yıldırım, Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Burak Uğur ve kulüp üyeleri ile gönüllü vatandaşlar katılırkeni, 1 saat süren denizaltı dip temizliğinde sudan cam şişeler, plastik sandalye, yangın tüpü, araç lastiği, bıçak, pense, ağ gibi malzemeler çıkarıldı.