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Balıkesir haber | Balıkesir Valisi Hasan Şıldak vatandaşlara aşure dağıttı

Balıkesir haber | Balıkesir Valisi Hasan Şıldak vatandaşlara aşure dağıttı

Balıkesir haberi... Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Vali Şıldak, Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Sebze ve Meyveciler Odası ile Manifaturacı ve Tuhafiyeciler Odası tarafından Gümüşçeşme Mahallesi Vehbi Bolat Caddesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Şıldak, daha sonra ay ve yıldızla süslü kazanda aşure dağıttı.

Etkinlikte Vali Şıldak'a Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve oda başkanları eşlik etti.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Hasan Şıldak Altıeylül Balıkesir Güncel Haberler

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