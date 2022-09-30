Balıkesir haber! Balıkesir'de lastiği patlayan tır otomobile çarptı
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Balıkesir habere göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayan tır karşı şeride geçerek otomobile çarptı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayan tır karşı şeride geçerek otomobile çarptı.
Çanakkale-İzmir kara yolunda seyir halindeyken ön lastiği patlayan M.Y.A. yönetimindeki yabancı plakalı tır, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti.
Karşıdan gelen A.Z. idaresindeki 34 NB 4097 otomobile çarpan tırın, bir süre sürüklediği otomobili yol kenarındaki beton bariyerleri aştı.
Sürücüler, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel