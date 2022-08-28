Balıkesir haberleri! BALIKESİR - Hayatını kaybeden kişinin organları 3 hastaya umut olacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi tarafından bağışlanan organları 3 hastaya nakledilmek üzere Bursa'ya götürüldü.

Hipertansiyon şikayetiyle Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servise başvuran 53 yaşındaki Işıl Örüm, kalp durması neticesinde yoğun bakıma alındı. Örüm, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ nakil birimi, Örüm'ün ailesiyle organ bağışı görüşmesi yaptı.

Ailesinin organ bağışına onay vermesi sonucunda Örüm'ün karaciğer ve korneaları, Bursa Uludağ Üniversitesi organ nakil ekibi tarafından operasyonla alınarak Bursa'ya götürüldü.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Dr. Hülya Başer, ulvi bir görev için burada olduklarını söyledi.

Hastaneye 21 Ağustos'ta yüksek tansiyon şikayetiyle gelen Örüm'ün ani kalp durması nedeniyle yoğun bakıma alındığını hatırlatan Başer, şunları kaydetti:

"27 Ağustos'ta tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen hasta için yakınlarıyla organ bağışı için görüşülmüş, organ nakli için işlemler başlatılmıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelen ekiple karaciğeri ve korneaları 3 hastaya umut olacaktır. Vefat eden kişiye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, umut olacak hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak organ bağışında yer almak istiyoruz. Tabi burada halkımızdan da destek bekliyoruz. Halkımızın bu konuda duyarlı olması bizi de sevindirecektir. Şifa bekleyen hastalarımıza da umut olacaktır."