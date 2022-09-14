Balıkesir haber | Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Balıkesir gelişmesine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bot ekibi görevlendirildi. Karaya çıkarılan 42 yabancı uyruklu, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Miraç Kaya Balıkesir Güncel Haberler

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