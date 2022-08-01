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Balıkesir haber | 3. Burhaniye Kitap Fuarı sona erdi

Balıkesir haber | 3. Burhaniye Kitap Fuarı sona erdi

Balıkesir gündem haberine göre Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl üçüncüsü "Bin yıllık tarihten bin yıllık kitaba" teması ile gerçekleştirilen kitap fuarı tamamlandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl üçüncüsü "Bin yıllık tarihten bin yıllık kitaba" teması ile gerçekleştirilen kitap fuarı tamamlandı.

Burhaniye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre 5 gün boyunca kitabın yanı sıra söyleşiler, dinletiler, paneller, tiyatrolar, açık hava sinemaları ve konserlerinde yer aldığı fuar, 150 bin ziyaretçi gezdi. Fuarda 50 bin kitap satışı gerçekleşti.

Kapanış töreninde konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kitap fuarının her sene biraz daha gelişerek gerçekleştiğini belirtti.

AA / Hakan Firik - Güncel

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