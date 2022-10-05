Balıkesir gündem haberleri... Marmara Denizi'ndeki Deprem Sonrası Yapılan Yorumlara İlişkin Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan 'Vatandaşı Korkutmayın' Uyarısı

Gelen Balıkesir haberine göre Marmara Denizi’nde dün meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeofizik Mühendisleri Odası, “3 büyüklüğündeki bir depremden sonra farklı yorumlara, algılara sebep olacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek açıklamalar yapmaktan kaçınılmalıdır” açıklaması yaptı.

Marmara Denizi'nde önceki gece meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeofizik Mühendisleri Odası, "3 büyüklüğündeki bir depremden sonra farklı yorumlara, algılara sebep olacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek açıklamalar yapmaktan kaçınılmalıdır" açıklaması yaptı.

Marmara Denizi'nde dün saat 01.57'de yaklaşık 19 kilometre (km) derinlikte meydana gelen 3,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından "Dün gece Marmara Denizinde min. 7.2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3.1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" değerlendirmesini yapmıştı. Jeofizik Mühendisleri Odası, bu açıklamaya karşı "vatandaşları korkutmayın" uyarısı yaptı.

Jeofizik Mühendisleri Odası 17'nci dönem İstanbul Şube Yönetim Kurulu tarafından " Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.1 moment büyüklüğündeki deprem hakkında" başlığıyla yayımlanan duyuruda şöyle denildi:

"2021'DE MARMARA DENİZİ ÇEVRESİNDE 633 DEPREM MEYDANA GELDİ: 04 Ekim 2022 tarihinde saat 01.57'de Marmara Denizi'nde yaklaşık 19 km derinlikte, moment büyüklüğü 3.1 olan deprem meydana gelmiştir. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre 01 ocak 2021 – 31 aralık 2021 tarihleri arasında Marmara Denizi ve çevresinde 633 adet deprem meydana gelmiştir. Haritada görüleceği üzere depremlerin önemli bir kısmı Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içerisindeki kısmında olmuştur. Sadece Marmara Bölgesi değil ülkemizin her bölgesinde depremler olmaktadır ve bu çok doğal bir durumdur.

ÜLKEMİZDE GÜNDE ORTALAMA 69 ADET DEPREM OLMAKTADIR: 2021 yılı içerisinde Türkiye ve yakın çevresinde 25 bin 79 adet deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin 270 adedi 4 ve üzeri büyüklükte depremlerdir. Ülkemizde günde ortalama 69 adet deprem olmaktadır.

HALKI KORKUYA SEVK EDECEK AÇIKLAMALARDAN KAÇINILMALIDIR: 16 milyon vatandaşımızın yaşadığı, 99 Depreminde yakınlarını kaybeden insanların da bulunduğu bir şehir için 3 büyüklüğündeki bir depremden sonra farklı yorumlara, algılara sebep olacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek açıklamalar yapmaktan kaçınılmalıdır. Bilim insanlarının topluma karşı sorumluluğu vardır. Açıklamaları bilimsel esaslara ve kaynaklara dayanmalıdır. Vatandaşlarımıza Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıklamaları ile yayınlarını takip etmelerini öneririz."