Meteorolojiden dört bölge için yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli; Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli yağış

Tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğu, Yozgat'ın doğu ve Tokat'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.