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Balıkesir gündem haberleri... Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı

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Balıkesir gündem haberleri... Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı

Balıkesir gelişmesine göre Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan şüpheli, İzmir'de gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan şüpheli, İzmir'de gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kentte FETÖ'nün sözde "il imamı yardımcısı" olduğu ve ByLock kullandığı tespit edilen S.E. hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelinin İzmir'de olduğunu belirleyen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Balıkesir İzmir Güncel Haberler

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