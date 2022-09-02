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Balıkesir gündem haberleri | Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Balıkesir gündem haberleri | Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Edinilen Balıkesir haberine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, zanlıların evlerinde 63 sikke, 12 obje, 4 yüzük, 1 ok ucu, haç şeklinde obje, dedektör ve çok sayıda levha ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Güncel Haberler

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