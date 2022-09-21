Balıkesir haberi | Ayvalık'ta Türk karasularına itilen 45 göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Edinilen Balıkesir gelişmesine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenilen ve lastik botları patlatılan 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yiyecek, içecek, giyecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderilmesi bekleniyor. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Midilli Adası Yunanistan Balıkesir 3. Sayfa Güncel Haberler

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