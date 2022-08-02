Balıkesir gündem haberleri | Akşener, İyi Parti Marmara Bölgesi İl ve İlçe Başkanlarıyla Bir Araya Geldi Balıkesir haberlerine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmara bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmara bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin Marmara bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Akşener, otelin girişinde "Başbakan Akşener" sloganlarıyla karşılandı. Toplantı basına kapalı yapıldı. Akşener, geçen hafta Ankara'da düzenlenen toplantıda partisinin Karadeniz bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelmişti. ANKA / Güncel Meral Akşener İYİ Parti İstanbul Marmara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Balıkesir gündem haberleri | Akşener, İyi Parti Marmara Bölgesi İl ve İlçe Başkanlarıyla Bir Araya Geldi - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.