Balıkesir gündem haberi: Bandırma'da denizde erkek cesedi bulundu Güncel Haberler Edinilen Balıkesir gelişmesine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizin sahile yakın bölgesinde erkek cesedi bulundu. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizin sahile yakın bölgesinde erkek cesedi bulundu. "L İskele" olarak bilinen bölgede suda bir kişinin hareketsiz olduğunu gören balıkçılar, durumu polise bildirdi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bülent K. (54) olduğu anlaşılan kişinin, gece kayalıklardan denize düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Pesen Balıkesir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Balıkesir gündem haberi: Bandırma'da denizde erkek cesedi bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.