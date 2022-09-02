Balıkesir gündem haberi | Balya'da kaybolan 77 yaşındaki alzaymır hastası kadın bulundu Güncel Haberler Gelen Balıkesir haberine göre Balıkesir'in Balya ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadına ulaşıldı. Balıkesir'in Balya ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadına ulaşıldı. C.A'nın (77) kaybolduğunun yakınları tarafından ihbar edilmesinin ardından 29 Ağustos'ta çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığınca bir dron timi, 3 komando timi, 6 asayiş timi, iki jandarma trafik timi, iz takip köpeği, AFAD ekipleri ve 50 kişilik mahalle halkının katılımı ile oluşturulan arama ekipleri arazide çalışma yürüttü. Alzaymır hastası C.A, kaybolduktan iki gün sonra asayiş timi tarafından Çamucu Mahallesi'ne yaklaşık 1,5 kilometre mesafede çalılık ve ağaçlık arazide bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın, ailesine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / İlkan Toprak Balıkesir Jandarma Güncel Haberler

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