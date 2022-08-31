Balıkesir gündem haberi: Balıkesir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı Güncel Haberler Balıkesir gündem haberi | Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri tarafından kent genelinde denetim yapıldı. Denetimler sonucunda, 820 araç kontrol edildi, 38 araç sürücüsüne 31 bin 569 lira para cezası kesildi. 14 araç trafikten men edilirken 1 hacizli yakalamalı emri bulunan araca da el konuldu. Güncel Kaynak: AA / İlkan Toprak Balıkesir Jandarma Güncel Haberler

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