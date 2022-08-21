Balıkesir gündem haberi | BALIKESİR'DE AYLARDIR SU SORUNU YAŞAYAN MAHALLELİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mayıs ayından itibaren susuzlukla mücadele ediyor. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan mahalle sakinlerinden bazıları telef olan hayvanları olduğunu, bazıları ise hayvanlarını satmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürürken, bölgedeki sorunu ortadan kaldıracak projenin yatırım programına alındığını bildirdi.

Gölcük Mahallesi'nde mayıs ayında vatandaşların su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan su kuyusunda çökme meydana geldi. 490 su abonesinin bulunduğu kırsal mahallede o tarihte başlayan su sorunu aylardır devam ediyor. Vatandaşlar, su ihtiyaçlarını mahalleyi gezen tanker ve çeşmelerden gidermeye çalışıyor. Doldurdukları suları el arabalarıyla, traktörlerle evlerine taşıyan vatandaşlar susuzluk nedeniyle tarım ve hayvancılık yapamadıklarını belirtip, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Su olmadığı için temizlik ve hijyen konusunda da büyük sıkıntı çektiğini söyleyen mahalleli, su sorununun bir an çözülmesini istediklerini söyledi. Öte yandan, BASKİ tarafından çöken kuyunun yakınında sondaj çalışması yapıldığı ancak yer altı sularının çekilmesinin de etkisiyle su bulunamadığı belirtilirken, çalışma yapılan başka bir kaynak suyunun halk sağlığına uygun olmadığının tespit edildiği ifade edildi.

'400 TAVUĞUMU SUSUZLUK NEDENİYLE SATTIM'

Hayvancılık yapmak ve doğal bir ortamda yaşamak için 3 yıl önce mahalleye taşındığını dile getiren vatandaşlardan Şivedar Türköz, özellikle yaz aylarında su sorunu yaşadıklarını, bu sene ise suya hiç ulaşamadıklarını söyledi. 400 tavuğunu susuzluk nedeniyle satmak zorunda kaldığını belirten Türköz, "Büyük sıkıntımız var ve mağduriyet yaşıyoruz. Beklentimiz bir an önce suların gelmesi. Bir an önce rahata kavuşmak istiyoruz. Burada hayvancılık yapan arkadaşlar var. Herkes taşıma suyla, bidonlarla hayvan beslemeye çalışıyor. Tavuklarımı satmak zorunda kaldım. Susuzluk ekmek paramıza da engel oluyor. Evimin yanına bir depo yaptırdım. Depoyu suyla doldurmak büyük bir maliyet. Ayrıca 65 yaş üstü mahalle sakinimiz çok fazla. Pandemi döneminde gerekli hijyeni sağlayamıyoruz. Hastalığın yayılma ihtimali susuzluk nedeniyle artıyor" ifadelerini kullandı.

SUSUZLUK HAYVANLARINI TELEF ETTİ

Mayıs ayından beri suyla ilgili sorun yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden İtibar Patlar, "Daha önceden böyle sorunlarımız yoktu. Ara ara oluyordu ama böyle değildi. Şu an sabit susuzluğumuz var. Bizim köy girişinde kuyumuzun bir tanesi için 'dinamo bozuk' dediler. Sonra içerisinde çökme olduğunu söylediler. Ondan sonra su sıkıntıları başladı. Kuzularım susuz kaldığı için telef oldu. Susuz kaldıkları için önüne su koyduğum zaman aşırı su tüketen hayvan bir anda midesini suyla doldurunca ölüyor. Müdahale etmeye çalışsak da şimdiye kadar 7 hayvanım telef oldu" dedi.

'BUZAĞIM DAHA SU GÖRMEDİ'

Yeni doğan buzağısının daha doğru düzgün su görmediğini söyleyen Mustafa Uçar ise sözlerini şöyle sürdürdü: "Su sorunumuz aylardır devam ediyor. Ben hayvanları sulayamıyorum, mağdur oluyorum. Bizim derdimiz su. Suyu ovadan, değirmenden traktörle getiriyorum. 3 aydan beri öyle idare etmeye çalışıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Büyükbaş hayvancılık yapıyorum. Bir hayvan yaklaşık 150-200 litre su içiyor. Neredeyse hayvanlarımız susuzluktan kırılacak."

'PROJE ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR'

3 aydır bölgedeki su sorununu çözmek için çalışma sürdürdüklerini söyleyen BASKİ 1. Bölge İşletmeler Daire Başkanı İskender Çavdar bölgenin su sorununu ortadan kaldıracak bir projenin yatırım programına alındığını ve çalışmaların başladığını dile getirdi. Çavdar, "Mahallemizdeki sondaj kuyusunun teknik olarak çökmesinden kaynaklı bir sorun oluştu. Bununla alakalı kurumumuz hızlıca mevcut kuyunun yanına bir adet prekast depo ve içerisine pompa koyarak hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladı. Bayramdan önceki bu süreçte prekast depoyu koyduktan sonra tanker ile gece gündüz hızlı bir şekilde su taşıyarak köyümüzün su sorunu gidermeye çalıştık. Daha sonraki süreçte de burada daha önceden açılmış olan İller Bankası'nın 2 adet kuyusu var. Bununla alakalı da projelendirme çalışmalarına başlandı. Yatırım programına alındı. Çalışmalar devam ediyor, mevcut kuyulardan numuneler alınıyor. Uygun çıkan kuyularla alakalı çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.,