Balıkesir gündem haberi... Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Balıkesir habere göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 17 kişi, Sahil Güvenlik "TCSG-907" botu tarafından Cunda Adası'na getirildi. Yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Miraç Kaya Yunanistan Balıkesir Güncel Haberler

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