Balıkesir gündem haberi | Ayvalık açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Balıkesir haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Karaya çıkarılarak tıbbi yardımda bulunulan ve yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Güncel AA / Suat Salgın Balıkesir Güncel Haberler

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