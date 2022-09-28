BALIKESİR - Sağanak etkili oldu Güncel Haberler Balıkesir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Balıkesir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, kent merkezinde saat 11.00 sularında başladı. Adnan Menderes ve Kuva-yi Milliye mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücü ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Özellikle Edremit Caddesi'nde biriken su, trafikte aksamaya neden oldu. Belediye ve itfaiye ekipleri tıkanan rögarları temizledi, yollarda biriken suyu tahliye etti. Güncel Kaynak: AA / Miraç Kaya Adnan Menderes Balıkesir su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BALIKESİR - Sağanak etkili oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.